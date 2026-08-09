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CHV Noticias Tarde | Domingo 9 de agosto de 2026
Ver especial
Alerta por lluvias en el norte: En dos días caerá hasta cinco veces más agua que en todo un año
Anuncian lluvias en zona norte: Revisa las regiones que esperan precipitaciones durante la próxima semana
Rachas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA por vientos en dos regiones del país
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Alerta Climática
Emiten ALERTA por precipitaciones fuertes e isoterma cero alta en la región de Atacama
Dónde y a qué hora nevará HOY en la región Metropolitana
En seis regiones del país: Estas son todas las comunas donde nevará HOY sábado
Rachas de hasta 100 km/h: Emiten aviso por viento "moderado a fuerte" en dos regiones del país
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