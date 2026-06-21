Tras la muerte de “Niño” Guerrero: La pugna por liderar el Tren de Aragua

Uno de los nombres que surge con fuerza es el de Carlos “Bobby” Gómez, identificado como uno de los principales líderes de la banda que ingresó a Chile en 2018.

La muerte de Héctor “Niño” Guerrero abrió una disputa por quién tomará el control del Tren de Aragua. Investigadores apuntan a figuras como Carlos “Bobby” Gómez y “Yefri” como posibles herederos del liderazgo criminal.

La caída del histórico jefe del Tren de Aragua marcó el fin de una era para la organización. Sin embargo, expertos advierten que la estructura criminal seguirá operando y podría enfrentar una pugna interna por el poder.

Uno de los nombres que surge con fuerza es el de Carlos “Bobby” Gómez, identificado como uno de los principales líderes de la banda que ingresó a Chile en 2018 y fue clave en la expansión del Tren de Aragua en el país, además de coordinar operaciones desde Colombia.