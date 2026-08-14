14/ 08/ 2026 22:23

¿Dónde estás? | La extraña desaparición de joven barbero: Jugaba play, se paró y se fue sin decir nada

Diego Barrueto Rivera, un joven de 20 años de Talca, permanece desaparecido desde el 18 de octubre de 2025 cuando salió a reunirse con amigos para jugar PlayStation y nunca regresó a su hogar. Antes de perderse su rastro, habría recibido mensajes que lo alteraron y posteriormente se envió desde su teléfono un inquietante mensaje de despedida. La última señal de su celular lo ubicó cerca del estero Piduco, zona donde se han concentrado las búsquedas de la PDI y su familia, que continúa esperándolo y pide cualquier información que ayude a encontrarlo.