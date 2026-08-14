Así quedó el podio de los 4 finalistas de Fiebre de Baile: Hubo sorpresas con los porcentajes

La gran ganadora primero sorteó con una increíble nota la ronda que determinó a los 4 finalistas del grupo de 6 participantes y luego se enfrentó a la voz del público.

Valentina Roth fue la rotunda ganadora de Fiebre de Baile y ya se revelaron los porcentajes de votación que obtuvo cada uno de los finalistas durante la noche de competencias en el Movistar Arena.

Primero la influencer sorteó con una increíble nota la ronda que determinó a los 4 finalistas del grupo de 6 participantes que llegaron con las esperanzas de llevarse el trofeo.

Luego, tras su segundo baile, se adjudicó también las preferencias del público.

El porcentaje y podio de los finalistas de Fiebre de Baile

Vale Roth se consagró como la ganadora de la segunda temporada de Fiebre de Baile con el 55% de las votaciones del público.

Además, se llevó un premio de $30 millones y un trofeo conmemorativo de la final.

¿Pero cómo quedó el resto del podio? En segundo lugar quedó Yiego Pizarro, quien se llevó la medalla de plata con un 22% de las preferencias.

Mientras que el tercer lugar y el bronce fue para Cony Capelli, quien recibió el 19% de los votos.

En tanto que Disley Ramos quedó en el cuarto lugar con el 4% del apoyo popular.

¿Cómo quedaron los 6 finalistas?

Antes de recibir el apoyo director del público, los 6 finalistas que llegaron al Movistar Arena debieron enfrentarse una vez más a la evaluación del jurado, instancia que dejó fuera a Antonella Henríquez y José Antonio Raffo.

La tabla final quedó así:

Primer lugar | Vale Roth: 10 (Edymar), 10 (Raquel), 10 (Power Peralta), 10 (Vasco); 40 total – 55% (público)

Segundo Lugar | Yiego Pizarro: 10 (Edymar), 10 (Raquel), 9 (Power Peralta), 9 (Vasco); 38 total – 22% (público)

Tercer lugar | Cony Capelli: 10 (Edymar), 8 (Raquel), 9 (Power Peralta), 9 (Vasco); 36 total – 19% (público)

Cuarto lugar | Disley Ramos: 10 (Edymar), 10 (Raquel), 10 (Power Peralta), 8 (Vasco); 38 total – 4% (público)

Quinto lugar | Antonella Henríquez: 9 (Edymar), 9 (Raquel), 9 (Power Peralta), 7 (Vasco); 34 total – sin porcentaje de votación

Sexto lugar | José Antonio Raffo: 8 (Edymar), 7 (Raquel), 8 (Power Peralta), 7 (Vasco); 30 total – sin porcentaje de votación