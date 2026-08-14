Conoce a la gran ganadora de Fiebre de Baile: Arrasó con el público y el jurado

En este cierre de temporada en el Movistar Arena, Vale Roth, Cony Capelli, Yiego Pizarro y Disley Ramos se disputaron los podios del programa estelar de Chilevisión.

La gran final de Fiebre de Baile ya tiene a su ganadora: Valentina Roth se convirtió en la reina en la última noche del programa.

Los seguidores votaron para definir a la vencedora del estelar de Chilevisión tras meses de competencia y consagraron a la triunfadora con un 55% de las preferencias.

Con dos celebradas presentaciones, la nueva reina del programa se convierte en la segunda triunfadora que entrega el programa tras Skar Labra en la primera temporada.

La ganadora no sólo llevará un trofeo conmemorativo de su primer lugar, sino también se lleva un premio de $30 millones.