Bono Base Familiar es un aporte económico que entrega el Ministerio de Desarrollo Social y busca aumentar los ingresos de algunas familias beneficiarias.

El Bono Base Familiar es un apoyo monetario estatal de $58.594 que se entrega todos los meses durante dos años.

Con este beneficio, el Ministerio de Desarrollo Social busca ayudar a las familias que cumplan con ciertos requisitos, a aumentar sus ingresos.

¿Quiénes reciben el Bono Base Familiar?

Aquellos grupos familiares que cuenten con menos ingresos que la línea de pobreza extrema podrán acceder al aporte económico.

Sin embargo, para recibir el Bono Base Familiar es obligatorio pertenecer al Subsistema Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se activa de manera automática, sin postular, si se cumplen estos dos requisitos:

Ser partícipe del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

del Acompañamiento Psicosocial (APS) o del Acompañamiento Sociolaboral (ASL) en los programas Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Recibir un ingreso per cápita mensual inferior a $45.572.





¿Cómo se pagan los $58 mil del Bono Base Familiar?

El Bono Base Familiar se paga a través de un depósito en la CuentaRUT de BancoEstado. No obstante, puedes solicitar una modificación de la cuenta bancaria.

De igual manera, es posible realizar el trámite de manera presencial en la Caja de Compensación Los Héroes y en sucursales de BancoEstado.

Si se elige esa modalidad, el plazo para el cobro es de seis meses. Si no lo haces dentro de ese tiempo, se anulará el beneficio.

También ocurrirá si dejas de cumplir con alguno de los requisitos mencionados anteriormente.