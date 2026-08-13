El día en que Camilo Huerta detalló su rol en dispensario de cannabis: Negó acusación de Marité Matus

En abril de este año, el exchico reality abordó en Primer Plano su relación con uno de los dispensarios que hoy forman parte de la investigación de la denominada Operación Imperio de Amsterdam.

La investigación que mantiene a Camilo Huerta con una orden de detención vigente ha vuelto a poner sobre la mesa una entrevista que concedió en abril de este año al programa Primer Plano de Chilevisión.

En esa oportunidad, el modelo conversó con Fran García-Huidobro sobre las acusaciones de su exesposa Marité Matus y el vínculo con un dispensario de cannabis medicinal.

“Yo le presto servicio a un dispensario. Yo cumplo una función administrativa”, afirmó en el programa, emitido el 17 de abril.





Según explicó, Huerta participaba en un establecimiento que operaba bajo la modalidad de dispensación de cannabis para pacientes con receta médica.

“Es una farmacia donde cualquier usuario con una receta canábica puede dispensarse en estos lugares (…) Yo solo presto un servicio administrativo. Yo no tengo nada que ver con el dispensario, no es mío “, sostuvo.

Respondió a las acusaciones de Marité Matus

Durante la misma entrevista, Huerta también enfrentó las declaraciones que había realizado su exesposa, Marité Matus, quien aseguró que ella habría financiado la apertura del dispensario y que él no podía figurar formalmente debido a sus antecedentes judiciales.

La influencer incluso afirmó que realizó aportes económicos para el proyecto y que esperaba que posteriormente se efectuara un traspaso de la propiedad del negocio.

Sin embargo, Huerta rechazó completamente esa versión. “Nada de eso es real”, aseguró en Primer Plano.

El exchico Yingo explicó que fue él quien le comentó la oportunidad de ingresar a la industria del cannabis medicinal, pero sostuvo que Matus no quiso involucrarse en el proyecto. “Nada de eso es real, yo abrí el dispensario, lo trabajamos solamente seis meses y todos los meses le depositaba a ella”, afirmó.





Según relató en la entrevista, las declaraciones públicas de Marité habrían generado consecuencias directas en su vínculo con la empresa. “Ya no existe, porque tenía una cláusula de confidencialidad y ella, al hacer esta amenaza, el dispensario canceló el contrato del negocio“, señaló.

Incluso aseguró que la polémica afectó sus fuentes laborales. “No he tenido trabajo desde hace mucho rato. Me ha perjudicado bastante con todo lo que se ha dicho, se me han bajado campañas, me han bajado de eventos”, expresó.

“¿De qué has vivido estos meses, Camilo?”, consultó García-Huidobro con asombro. “Me han salido mis peguitas”, respondió Huerta sin entregar mayores detalles.