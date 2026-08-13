Colisión entre microbús y furgón escolar en Independencia: Habría niños involucrados
Al lugar del accidente de tránsito, acudieron tres unidades de Bomberos para prestar sus servicios.
La tarde este jueves se generó una colisión entre un microbús y un furgón escolar en la comuna de Independencia.
El choque se registró en la intersección de la calle Olivos con la Avenida Independencia.
De acuerdo a la información preliminar, debido al impacto habrían cinco lesionados, entre los cuales había menores de edad.
Al lugar del accidente de tránsito, acudieron tres unidades de Bomberos para prestar sus servicios.