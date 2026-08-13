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Colisión entre microbús y furgón escolar en Independencia: Habría niños involucrados

Al lugar del accidente de tránsito, acudieron tres unidades de Bomberos para prestar sus servicios.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La tarde este jueves se generó una colisión entre un microbús y un furgón escolar en la comuna de Independencia.

El choque se registró en la intersección de la calle Olivos con la Avenida Independencia.

De acuerdo a la información preliminar, debido al impacto habrían cinco lesionados, entre los cuales había menores de edad.

Al lugar del accidente de tránsito, acudieron tres unidades de Bomberos para prestar sus servicios.

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