Colisión entre microbús y furgón escolar en Independencia: Habría niños involucrados

Al lugar del accidente de tránsito, acudieron tres unidades de Bomberos para prestar sus servicios.

La tarde este jueves se generó una colisión entre un microbús y un furgón escolar en la comuna de Independencia.

El choque se registró en la intersección de la calle Olivos con la Avenida Independencia.





De acuerdo a la información preliminar, debido al impacto habrían cinco lesionados, entre los cuales había menores de edad.

Al lugar del accidente de tránsito, acudieron tres unidades de Bomberos para prestar sus servicios.