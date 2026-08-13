Revelan fotos e identidades de sujetos de interés por ataque a carabinero en Antofagasta

La institución policial publicó detalles de los dos hombres buscados en la investigación por el homicidio frustrado de un funcionario ocurrido durante una fiscalización.

Carabineros difundió este jueves las fotografías e identidades de dos sujetos de interés en la investigación por el homicidio frustrado de un funcionario de la 2ª Comisaría de Antofagasta, hecho ocurrido durante una fiscalización realizada en la ciudad.

El incidente se registró en la intersección de Huanchaca con Chiloé, cuando personal policial realizaba controles a un individuo que presuntamente comercializaba drogas en el sector.

Según los antecedentes preliminares, en medio del procedimiento el sujeto habría extraído un arma de fuego y disparado contra uno de los funcionarios, provocando un amplio operativo policial.





Quiénes son los sujetos buscados

El primero de los individuos identificados por Carabineros corresponde a Mauricio Andrés Rojas Santander , de 40 años y nacionalidad chilena.

Según detalló la institución policial en su cuenta de X, su estatura estaría cerca de 1,75 metros y tiene distintos tatuajes en su cuerpo, desde una cabeza de león en su mano izquierda hasta una nota musical en el cuello.

El segundo sujeto de interés es Ricardo José Rodríguez Sánchez , ciudadano venezolano de 26 años, apodado como “Cantinflas” o “El Menor”.

Este último individuo mediría cerca de 1,80 metros y tiene señas particulares como un lunar en la ceja derecha y una cicatriz en el vientre.

De acuerdo con los antecedentes policiales, Rodríguez utilizaría además la identidad de Juan Bautista Méndez Villarreal.