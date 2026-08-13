Hija de Chino Ríos filtró hilarantes chats con su papá y se hizo viral en TikTok

Colomba Ríos compartió en redes sociales varias conversaciones con su padre, Marcelo Ríos. Las respuestas del extenista, marcadas por la ironía y las negativas a prestar dinero o dar permisos, desataron una ola de comentarios.

Marcelo “Chino” Ríos volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, aunque esta vez no fue por sus declaraciones ni por su vida personal, sino por una serie de chats que su hija decidió hacer públicos.

Se trata de Colomba Ríos, quien compartió en TikTok varias conversaciones que mantiene con el ex número uno del tenis mundial , generando miles de reacciones entre los usuarios.

Las capturas muestran el particular estilo con el que el extenista se comunica con su hija de 16 años, mezclando ironía, respuestas cortas y una evidente preocupación por sus estudios.





Chats de Chino Ríos se vuelven viral

Uno de los registros más comentados muestra a Colomba pidiéndole permiso para usar una tarjeta bancaria.

“Papi, por favor, ¿puedo usar tu tarjeta? Te juro que no voy a gastar mucho, es solo por si encuentro algo”, escribió la adolescente. La respuesta de Ríos fue tan breve como contundente: “Nooo”.

Pese a que su hija insistió, el extenista mantuvo su postura y no accedió a la petición.

Otro de los momentos que más comentarios generó fue una conversación relacionada con el uso del celular durante las clases. “¿Qué haces?”, preguntó Ríos.

“En el colegio”, respondió Colomba. La reacción del extenista fue inmediata: “Suelta el teléfono. Estudia” .

Las reacciones en TikTok por chats del Chino Ríos

Las publicaciones rápidamente se viralizaron y acumularon miles de reproducciones y comentarios.

Mientras algunos usuarios destacaron el humor y la ironía del exdeportista, otros aseguraron que las respuestas les recordaron las recordadas conferencias de prensa que protagonizó durante su carrera.

“Es exactamente el mismo Chino de siempre”, “ahora entiendo por qué era tan bueno para responder a los periodistas” y “el mejor papá para responder mensajes” fueron parte de las reacciones.