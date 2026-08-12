Aseguran que Camilo Huerta se fue a vivir con Paula Pavic en Miami: Estaría en lujosa mansión

Según reveló el programa Plan Perfecto, el ex chico reality se encontraría residiendo en la casa que anteriormente compartían Pavic y Marcelo “Chino” Ríos. “Yo creo que no va a volver”, lanzó Fran García-Huidobro.

Camilo Huerta y Paula Pavic vuelven a estar en el centro de la atención luego de que se asegurara que la pareja estaría viviendo juntos en Estados Unidos.

La información fue comentada en el programa Plan Perfecto de Chilevisión, donde señalaron que el ex chico reality reside en la casa que anteriormente compartían Pavic y su exesposo, Marcelo “Chino” Ríos.

Durante el espacio, la animadora Fran García-Huidobro lanzó una irónica reflexión sobre la estadía de Huerta en Norteamérica.





“La esperanza es lo último que se pierde y el caballero está residiendo en los Estados Unidos de América. No sé si con visa de turista, porque visa de talento no creo. Por lo menos logró llegar allá“, comentó.

Además, agregó: “A mí lo que me preocupa es cómo va a volver, porque yo creo que no va a volver”.

La lujosa mansión de Paula Pavic en Miami

La residencia donde estaría alojando la pareja corresponde a la lujosa propiedad ubicada en Sarasota, Florida, que formó parte de los bienes involucrados en el proceso de divorcio entre Paula Pavic y el extenista.

Actualmente, la vivienda se encuentra a la venta y tendría un valor cercano a los $11 mil millones .





La propiedad cuenta con 825 metros cuadrados construidos, cerca de 3.000 metros cuadrados de terreno, tres niveles, ocho dormitorios, ocho baños completos, un baño matrimonial doble y un ascensor interior.

Por ahora, ni Camilo Huerta ni Paula Pavic han confirmado si se trata de una visita temporal o si efectivamente ya dieron el paso para comenzar una convivencia formal en Estados Unidos.