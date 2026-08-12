Subsidio Eléctrico publica resultados: Revisa con tu RUT si recibirás el descuento en la cuenta de luz

Esta quinta convocatoria abarcará el segundo semestre 2026 y se entregará en 6 cuotas. En la mayoría de los casos, el beneficio se verá reflejado en la cuenta de electricidad desde septiembre.

El Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó que los resultados oficiales de la postulación al Subsidio Eléctricos ya se encuentran disponibles.

Con esto, miles de hogares en todo el país ya podrán saber si accederán al descuento en sus cuentas de luz para el segundo semestre de 2026

El descuento dependerá del ciclo de facturación de cada compañía eléctrica (como Enel o CGE en la Región Metropolitana), por lo que en algunos casos el primer descuento figurará en las facturas emitidas a mediados o fines de septiembre.

Resultados Subsidio Eléctrico

Para conocer si tu hogar fue beneficiario en la quinta convocatoria, debes ingresar a la plataforma de resultados y acceder con tu RUT y ClaveÚnica.

También puedes hacer clic en la siguiente imagen:

Además de la opción web, puedes hacer la consulta a través del call center 600 6000 732 o de forma presencial y telefónica en los ChileAtiende disponibles a lo largo del país.

¿Qué pasa si mi solicitud no fue aprobada?

Si al realizar la consulta la postulación figura como rechazada, existen dos mecanismos de revisión previstos por la normativa: