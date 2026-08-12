La secretaria de Estado llegó hasta el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, recinto que recibió a las selecciones de Chile y Turquía. Sin embargo, su presencia generó la inmediata reacción del público.

La ministra del Deporte, Natalia Duco, vivió un tenso momento durante su aparición en el Mundial Sub 17 de Vóleibol Femenino que se desarrolla en Chile.

La secretaria de Estado llegó hasta el Centro de Deportes Colectivos del Parque Estadio Nacional, recinto que recibió a las selecciones de Chile y Turquía durante la noche del martes.

La presencia de Duco fue anunciada a través de los altoparlantes. Sin embargo, lejos de recibir aplausos, el nombre de la ministra generó una inmediata reacción de parte de los asistentes.

Ministra Duco fue pifiada en Mundial de Vóleibol Femenino

Según registros viralizados en redes sociales, al momento de ser presentada ante el público se escucharon fuertes abucheos desde las tribunas .

El episodio se produjo mientras las jugadoras de ambos equipos realizaban los últimos preparativos antes del inicio del compromiso válido por la fase grupal del certamen.





Hasta ahora, la ministra no se ha referido públicamente a lo ocurrido.

Cabe mencionar que la selección nacional no logró avanzar a la siguiente ronda tras caer ante Turquía, República Checa, Tailandia y Estados Unidos, y derrotar a Egipto.

El próximo desafío de las chilenas será este miércoles frente a Brasil, nuevamente en el Parque Estadio Nacional, donde buscarán la mejor ubicación posible entre los puestos 17º y 24º.

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