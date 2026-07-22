Ministra Duco pide renuncia a directora del IND tras polémica autorización de shows de BTS en Estadio Nacional

La secretaria de Estado apuntó al organismo a tan solo horas de haber confirmado que aceptaron la realización de los conciertos en el recinto.

La Ministra Natalia Duco pidió la renuncia a la directora nacional subrogante del Instituto Nacional del Deporte (IND), Lorena Castillo, tras la polémica autorización para realizar el show de BTS en Chile.

Esto, a tan solo horas de haber confirmado a través de un comunicado que aceptaron la propuesta técnica de la productora DG Medios. Por lo que, se podrá utilizar el Coliseo del Estadio Nacional para los tres conciertos en octubre.

La funcionaria, según La Tercera, dejó su cargo tras haber asumido de manera subrogante, luego de la salida de Israel Castro. Gracias a su experiencia en el IND desde el segundo gobierno de Sebastián Piñera quedó como la principal candidata a quedarse con el título de directora nacional.





Polémica por autorización de shows de BTS en Estadio Nacional

Numerosas protestas del Army se generaron producto de la incertidumbre de la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional en octubre.

El IND informó que no había autorizado el uso del recinto pese a que la productora anunció los shows en marzo de este año y las entradas se vendieron en abril, dejando tres fechas agotadas y a cerca de 200 mil fanáticos con tickets.

Sin embargo, a tres semanas del comienzo de esta polémica, el Ministerio del Deporte comunicó que finalmente el organismo “aprobó la disponibilidad del Estadio Nacional , luego de que la empresa organizadora incorporara una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”.

Aún así, esta situación no solo levantó cuestionamientos sobre la gestión del IND, sino también del manejo de la secretaria de Estado. Incluso sus redes sociales se volvieron a repletar de comentarios del Army apuntando hacia ella.