Con medidas cautelares queda conductor formalizado por fatal accidente en estación EFE de Viña

Según los antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia, el imputado habría intentado realizar un viraje en segunda fila, impactando el automóvil que terminó dentro de la estación.

Este miércoles fue formalizado el conductor sindicado como el responsable del fatal accidente ocurrido en la Estación EFE Viña del Mar del servicio Limache-Puerto.

Según los antecedentes que se dieron a conocer en la audiencia, el imputado habría intentado realizar un viraje en segunda fila, impactando el automóvil de una conductora, el cual terminó dentro de la estación.

A raíz de este choque, seis personas resultaron lesionadas y donde una de ellas perdió la vida debido al atropello.





Imputado quedó con medidas cautelares

Tras la formalización el imputado quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y la suspensión de su licencia de conducir.

Además, se estableció un plazo de 120 días para la respectiva investigación.