VIDEO | Mujer pierde la vida tras accidente en Viña: Auto terminó dentro de estación de trenes
Además de la víctima fatal, otras cinco personas terminaron lesionadas.
Este martes, un automóvil ingresó a una estación de trenes en Viña del Mar, región de Valparaíso, específicamente en la estación Viña de Mar del servicio EFE Limache-Puerto.
Radio Bío Bío indicó que a raíz de este accidente, cuatro personas terminaron lesionadas y una mujer de unos 40 años perdió la vida.
Se agregó que al lugar llegaron tres unidades de rescate del cuerpo de bomberos de la Ciudad Jardín. “Bomberos concurrió a una emergencia que involucró a dos vehículos menores, de los cuales uno de estos ingresó a la estación, en pleno centro de la ciudad”, afirmó Héctor Cáceres, comandante de Bomberos Viña del Mar-Concón.
Debido a esta situación, EFE cerró temporalmente la estación para que “personal de emergencia y autoridades realicen las labores correspondientes”, se informó.
🚨🚆 #EFEInforma 17:23hrs.
Debido a un procedimiento de emergencia que se desarrolla en el acceso a estación Viña del Mar, la estación permanecerá cerrada temporalmente, mientras personal de emergencia y autoridades realizan las labores correspondientes.
El servicio ferroviario… pic.twitter.com/O0bh9rJEuG
— Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 21, 2026