VIDEO | Mujer pierde la vida tras accidente en Viña: Auto terminó dentro de estación de trenes

Además de la víctima fatal, otras cinco personas terminaron lesionadas.

Este martes, un automóvil ingresó a una estación de trenes en Viña del Mar, región de Valparaíso, específicamente en la estación Viña de Mar del servicio EFE Limache-Puerto.

Radio Bío Bío indicó que a raíz de este accidente, cuatro personas terminaron lesionadas y una mujer de unos 40 años perdió la vida.





Se agregó que al lugar llegaron tres unidades de rescate del cuerpo de bomberos de la Ciudad Jardín. “Bomberos concurrió a una emergencia que involucró a dos vehículos menores, de los cuales uno de estos ingresó a la estación, en pleno centro de la ciudad”, afirmó Héctor Cáceres, comandante de Bomberos Viña del Mar-Concón.

Debido a esta situación, EFE cerró temporalmente la estación para que “personal de emergencia y autoridades realicen las labores correspondientes”, se informó.