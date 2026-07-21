Mara Sedini rompe el silencio a dos meses de salir del gobierno: “Un ensañamiento que fue evidente”

La exvocera de Gobierno entregó sus primeras declaraciones públicas en Sin Filtros, espacio donde fue panelista antes de asumir su cargo en La Moneda. “Estoy lista para contar mi verdad”, aseguró.

A dos meses de su salida del gobierno, la exministra Mara Sedini reapareció públicamente este lunes, espacio donde fue panelista antes de asumir funciones en el Ejecutivo.

La actriz y cantante abordó por primera vez el complejo periodo que terminó con su salida de La Moneda y aseguró que está preparada para entregar su versión de los hechos, en un adelanto de la entrevista que será emitida este martes en el programa Sin Filtros.

“Feliz de estar acá nuevamente. Sin Filtros es como mi casa”, comenzó señalando, saludando a los panelistas del programa. “La verdad es que ya ha pasado un tiempo desde que salí del Gobierno. Una experiencia muy enriquecedora“, agregó.

“Una experiencia llena de mentiras y artilugios”

Ante la sorpresa del conductor Fernando Solabarrieta, quien le preguntó si realmente consideraba enriquecedor su paso por La Moneda, Sedini respondió: “Por supuesto, toda experiencia es enriquecedora”.

Sin embargo, reconoció que también fue una experiencia “llena de muchas mentiras, muchos artilugios, situaciones fuera de contexto, malas interpretaciones y, por supuesto, un ensañamiento que creo fue evidente para prácticamente todo el país “.





La otrora vocera de Gobierno, que estuvo en el cargo entre el 11 de marzo y el 19 de mayo, recordóque el pasado domingo se cumplieron exactamente dos meses desde que dejó el Ejecutivo. “Meses de reflexión, meses de depurar un poco lo que estaba pasando, analizar… Y hoy estoy lista para contar mi verdad“, señaló.

La otrora vocera adelantó que durante la conversación abordará distintos episodios ocurridos durante su paso por el gobierno, desde polémicas declaraciones hasta la imitación de Stefan Kramer.

En un momento del programa, exhibieron imágenes del día en que evitó responder preguntas de la prensa y corría por los pasillos de La Moneda. “Vamos a ver si efectivamente yo estaba arrancando de la prensa”, adelantó.

La entrevista completa de Mara Sedini será emitida este martes, donde prometió hablar “sin filtros de todo” respecto a su salida del gabinete de José Antonio Kast.