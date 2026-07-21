Aquellos beneficiarios que activaron su cupón en el último tramo están habilitados desde hoy para utilizar el vale de $27 mil pesos. El canje se puede realizar de manera online o presencial pero hay que considerar la fecha límite para utilizarlo.

Este martes 21 de julio inició la tercera y última etapa para canjear el Cupón de Gas Licuado, el que entrega un voucher para canjearlo por un balón de gas.

El beneficio entrega un vale de $27 mil para comprar un balón de gas de 15 kilos para las familias más vulnerables y podrá cobrarse de forma digital o presencial a través de las empresas y distribuidoras autorizadas.

La medida fue anunciada por el Gobierno como alternativa para reducir el impacto del alza en el precio de los combustibles en la economía de los hogares, especialmente durante los meses de invierno.





¿Quiénes podrán utilizar el Cupón de Gas desde hoy?

A partir de este martes 21 de julio podrán comenzar a ocupar el Cupón de Gas aquellos que activaron el cupón en la última etapa, entre el 13 y 30 de junio .

Desde esta jornada, el canje del balón de gas podrá realizarse tanto de manera presencial, en el punto de preferencia del beneficiario, como a través de la modalidad online.

¿Hasta cuándo hay plazo para usar el cupón?

El Cupón de Gas Licuado se puede utilizar hasta 30 de septiembre, independiente de cuándo lo haya activado el beneficiario.

En caso de que la compra sea inferior a $27.000, el saldo disponible del cupón podrá utilizarse en una transacción posterior.

En cambio, si el monto supera ese valor, la diferencia se cargará automáticamente a la CuentaRUT al momento de realizar el pago.

Quienes lo prefieran podrán obtener el cupón en cualquier sucursal de CajaVecina, donde un operador lo imprimirá para que pueda ser canjeado posteriormente en cualquiera de los distribuidores de gas autorizados.

Cómo comprar en distribuidoras autorizadas

Para usar el Cupón de Gas se deben llevar a cabo los siguientes pasos: