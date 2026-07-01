¿Cómo comprar con el Cupón de Gas Licuado? Estos son los distribuidores autorizados

Desde este jueves, más chilenos podrán canjear su beneficio. Revisa cómo y dónde podrás utilizarlo.

A partir de este jueves 2 de julio, un nuevo grupo de beneficiarios podrá canjear su Cupón de Gas Licuado entregado por el Estado. Es la segunda tanda de chilenos pertenecientes al 80% más vulnerable, según el RSH, en poder utilizarlo.

Todos aquellos que activaron su cupón de 27 mil pesos, entre el 30 de mayo y el 12 de junio, tendrán la facultad de comprar con él en los distribuidores autorizados.

¿Cómo comprar con el Cupón de Gas Licuado a los distribuidores autorizados?

Para canjear el Cupón de Gas Licuado, los beneficiarios podrán hacerlo de manera digital a través de la app Rutpay o la app BancoEstado.

Para comprar con él, deberás ingresar el RUT del distribuidor y el valor total.

En caso de que este sea menor a $27.000, podrás usar el saldo restante en otra ocasión. No obstante, si es mayor, la diferencia se descontará directamente desde tu CuentaRUT cuando pagues.

Además, está la posibilidad de acceder al cupón en las CajaVecina, donde el operador lo imprimirá para que lo puedas usar en cualquier distribuidor de gas autorizado.

Si el monto es menor, podrás solicitar uno nuevo por el saldo que sobró.





Distribuidores de gas autorizados para canjear el cupón

En su sitio web, BancoEstado cuenta con el listado completo de los distribuidores de gas autorizados para la compra con el cupón.

Son 783 de Gasco, 788 de Abastible, 549 de Lipigas, 19 de Suma Gas, 12 de Glen Energy, 31 de Gasparín, 18 de Gas Chile, 17 de Gas del Sur, y 8 de H y N.

Podrás buscar por nombre o dirección, comuna y región, si haces click acá.

¿Hasta cuándo estará vigente el Cupón de Gas Licuado de $27 mil?

La vigencia del Cupón de Gas Licuado terminará el 30 de septiembre para todos los beneficiarios.

Podrás cobrar los $27 mil entre las siguientes fechas, de acuerdo al periodo en que solicitaste la activación: