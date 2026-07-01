Partidos de HOY miércoles 1 de julio en Mundial 2026: Horarios y dónde ver en Chile

Chilevisión te llevará los mejores cruces de los 16avos de final y toda la información del campeonato para que sigas los encuentros en todas las plataformas. Revisa la programación completa de este miércoles.

Este miércoles 1 de junio se vivirá una nueva jornada del Mundial 2026 y sus 16avos de final, con seis selecciones que buscarán seguir avanzando en la Copa del Mundo y asegurar su continuidad en la cita.

Hasta este viernes 3 de julio las selecciones que siguen en el torneo planetario disputarán sus llaves para definir el paso a los octavos de final de la copa.

Podrás seguir todos los detalles de la cita planetaria y disfrutar de los mejores encuentros a través de la pantalla de Chilevisión, su sitio web y la app MiCHV.

Partidos del Mundial miércoles 1 de julio por Chilevisión

16:00 horas (previa desde las 15 :00 por CHV) | Bélgica vs Senegal – Estadio Seattle, Estados Unidos

Horario de partidos miércoles 1 de julio en el Mundial 2026

12:00 horas: Inglaterra vs República Democrática del Congo

16:00 horas: Bélgica vs Senegal | Transmite CHV desde las 15:00

20:00 horas: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina





¿Cómo ver el Mundial 2026 por Chilevisión?

Chilevisión transmitirá más de 50 partidos a través de la pantalla abierta y todas sus plataformas.

Los partidos que transmita Chilevisión se podrán seguir a través de: