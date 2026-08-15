“No dejemos que sea visto como un gasto”: La defensa de Yasmani Acosta al Mindep ante propuesta libertaria para eliminarlo

“El deporte es trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro. El deporte cambia vidas”, expresó el medallista olímpico.

Yasmani Acosta se pronunció este sábado respecto de la iniciativa propuesta por el partido Nacional Libertario (PNL) para eliminar el Ministerio del Deporte (Mindep).

El seleccionado nacional en lucha libre y grecorromana expresó su rechazo a la idea mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Yasmani Acosta arremetió contra idea del PNL de eliminar el Ministerio del Deporte

“ Hoy me desperté con una noticia que me entristece y me preocupa. Quieren cerrar el Ministerio del Deporte en Chile. ¿Seguimos pensando que el deporte es un pasatiempo?”, escribió.

En ese contexto, Acosta sostuvo que “el deporte es trabajo, disciplina, salud, educación, oportunidades y futuro. El deporte cambia vidas”.

“Quiero más niños haciendo deporte, más familias involucradas, más cultura deportiva y más campeones representando a Chile”, agregó.





El medallista olímpico también destacó el rol del deporte como un factor de unión: “No importa por quién votemos, nuestro color de piel, nuestra condición social o nuestras diferencias. Cuando un chileno representa a Chile, todos somos Chile“.

“Por eso hago un llamado a todos: no dejemos que el deporte sea visto como un gasto. Porque invertir en deporte es invertir en nuestros niños, en nuestras familias, en nuestra salud, en nuestra seguridad y en el futuro de nuestro país”, planteó.

Por último, en un comentario escrito horas más tarde, Acosta aclaró que “aún no puedo votar, así que no he votado por nadie. Mi inclinación política es el deporte“.

“Creo que Chile necesita más unión, trabajar juntos y dejar de lado los colores políticos cuando se trata de construir un mejor país. El deporte puede unirnos a todos”, opinó.