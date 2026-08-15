Islam Makhachev vs Machado Garry: Hora y cómo ver EN VIVO en Chile el UFC 330

Islam Makhachev, campeón de la categoría welter de UFC, expondrá su título ante el irlandés radicado en Brasil Ian Machado Garry.

Pocos horas restan para que se lleve a cabo el esperado evento UFC 330 en el Xfinity Mobile Arena de la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, donde habrá dos luchas titulares.

El combate estelar estará protagonizado por Islam Makhachev, quien pondrá en juego su cinturón de peso welter ante Ian Machado Garry.

El peleador oriundo de Daguestán, Rusia, tiene una marca en su carrera de 28-1 y busca su victoria consecutiva n°17. En cambio, el irlandés radicado en Brasil tiene un récord de 17-1 y es n°1 en el ranking welter.

La otra pelea titular la animarán Mackenzie Dern (campeona) ante Gillian Robertson en el peso paja femenino.

¿Cuándo y a qué hora es el UFC 330?

El evento se realizará este sábado 15 de agosto, donde los combates de las primeras preliminares comenzarán a las 17:30 horas de Chile. A las 19:00 está pactado el inicio de las preliminares. Mientras que a las 21:00 se dará comienzo a la cartelera estelar.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC 330?

El evento será transmitido de forma exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC 330

Cartelera estelar

Por el título de peso welter: Islam Makhachev (campeón) vs Ian Machado Garry (1° en el ranking de su división)

Islam Makhachev (campeón) vs Ian Machado Garry (1° en el ranking de su división) Por el título peso paja femenino: Mackenzie Dern (campeona) vs Gillian Robetson (5°)

Mackenzie Dern (campeona) vs Gillian Robetson (5°) Peso ligero: Jalin Turner vs Kaue Fernandes

Peso medio: Mansur Abdul-Malik vs Dustin Stoltzfus

Peso ligero: Edson Barboza vs Esteban Ribovics

Preliminares

Peso welter: Chidi Njokuani vs Joel Álvarez

Peso pactado: Charles Johnson vs Eduardo Chapolin

Peso medio: Donte Johnson vs Eric McConico

Peso medio: Vicente Luque vs Tresean Gore

Primeras preliminares