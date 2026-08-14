Caso Maradona: Especialista asegura que médicos a cargo no actuaron pese a señales de falla cardíaca

Un integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria, creada para evaluar el fallecimiento del ex futbolista, afirmó que las personas a cargo de su salud “no cambiaron su conducta”.

Nuevos antecedentes se revelaron en el caso de Diego Armando Maradona, ídolo del fútbol argentino que murió en noviembre del 2020.

Durante el juicio que se realiza por su fallecimiento, un integrante de la Junta Médica Interdisciplinaria, formada un año después para evaluar las circunstancias del deceso, dio importantes novedades.

Se trata de Gustavo Di Niro, quien aseguró que los médicos a cargos del ex jugador no actuaron a pesar de las alarmas que se generaron por una falla cardíaca.





Las conclusiones de especialista con Diego Maradona

El cardiólogo abordó las diferentes alarmas que presentó el astro trasandino dos semanas antes de perder la vida, donde presentó problemas respiratorios, conciencia alterada y acumulación de líquido.

“Los médicos no cambiaron su conducta”, comentó en declaraciones consignadas por TyC Sports, recalcando que lo optimo hubiera sido medicarlo.

El especialista sacó conclusiones en base a la historia clínica de Maradona, haciendo un punto especial en la hospitalización en Uruguay que tuvo el 2000 a causa de las drogas.

En ese punto, Di Niro explicó que hay consecuencias “crónicas y definitivas” y que se aplicaron estudios “básicos” en el último tiempo.

Actualmente son siete las personas juzgadas por eventual homicidio con dolo, entre los que está el médico de cabecera, Leopoldo Luque, enfermeros y un psicólogo.