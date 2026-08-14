Quién es Francisco Riveros, el nuevo ministro del Deporte que reemplaza a Natalia Ducó

Con pasos como gerente de Palestino y los Juegos Panamericanos Santiago 2023, el abogado asumirá el cargo tras la renuncia de la ex lanzadora.

El presidente José Antonio Kast designó este viernes como nuevo ministro del Deporte a Francisco Riveros, quien asume el cargo en reemplazo de Natalia Ducó.

La ex lanzadora de bala presentó su renuncia este 13 de agosto en medio de cuestionamientos, donde se le acusó de usar un vehículo fiscal para acudir a una fiesta privada.

A esto se sumó la salida de Andrés Otero como subsecretario de la misma cartera.

Francisco Riveros, quién es el nuevo ministro del Deporte

Abogado de profesión, Riveros tuvo vínculo con el fútbol profesional al desempeñarse como gerente general de Palestino entre 2007 y 2009.

Su etapa coincidió con un buen momento deportivo de Los Árabes, cuadro que alcanzó la final del Torneo Clausura 2008 al caer contra Colo Colo en una recordada definición.

Posteriormente, el nuevo secretario de Estado fue gerente jurídico y de asuntos corporativos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, siendo nombrado en el gobierno de Sebastián Piñera.

El nuevo ministro del Deporte trabajó en los últimos meses como uno de los asesores del Segundo Piso de La Moneda, apareciendo en algunas pautas del Ejecutivo.