Las 5 polémicas de Natalia Duco en La Moneda: Del video en una fiesta a negar estadio a BTS

Cinco meses alcanzó a estar la psicóloga y deportista olímpica en el gabinete del presidente José Antonio Kast. Su breve paso por el Ejecutivo estuvo marcado por una serie de polémicas.

Natalia Duco presentó este jueves su renuncia como ministra del Deporte a la administración del presidente José Antonio Kast, luego de estar cinco meses a la cabeza del Ministerio del Deporte.

“El Gobierno agradece la labor desempeñada por la ex ministra, y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales“, declaró el Ejecutivo en un comunicado.

La atleta olímpica y psicóloga de profesión se une a las salidas ministeriales de Mara Sedini (Segegob) y la de Trinidad Steinert (Seguridad Pública) durante el mes de mayo.

Duco estuvo envuelta en varias controversias desde su llegada a La Moneda: La más mediática, y que acaparó inclusive titulares en varios países del mundo, fue el polémico entramado por los recitales de BTS en el Estadio Nacional.

El paso de Natalia Duco por La Moneda

Primera polémica a pocos días de asumir

Apenas una semana después de asumir, Duco puso en duda la continuidad de la candidatura de Santiago para organizar los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2030.

El anuncio lo realizó en medio de la instrucción del Ministerio de Hacienda de recortar un 3% del presupuesto para hacer frente al diagnóstico fiscal de la nuevas autoridades.

“Estamos haciendo los ajustes, la decisión no está tomada. Para que sepan realmente, no está tomada. Apenas se tome, lo vamos a comunicar de manera inmediata porque sabemos la urgencia y las consecuencias”, avisó por aquel entonces.

A dos días del vencimiento del plazo para presentar las garantías ante el COI, la ministra señaló que la decisión aún no estaba tomada. Finalmente, el Gobierno confirmó que la candidatura continuaría.

Afirmó que su prioridad sería “entregar ropa linda”

Durante el lanzamiento del ITTF World Para Future 2026, a mediados de abril, Duco pronunció unos comentados dichos y recibió cuestionamientos al afirmar que una de las prioridades de su gestión sería entregar “ropa linda” a los deportistas.

“Quiero adelantarles que la prioridad uno del Ministerio del Deporte ahora va a ser entregarle ropa linda a los deportistas “, estableció en el marco del lanzamiento del torneo ITTF World Para Future Santiago 2026

Posteriormente, la secretaria de Estado retrocedió en su postura tras el efecto que produjeron sus palabras. “Quiero pedir disculpas si es que mis palabras no fueron las correctas”.

Sin embargo, insistió en su apreciación. “Pero sí es verdad que la indumentaria deportiva, confirmo mi postura de que es muy importante para los chilenos, en especial para el team paralímpico”, dijo

Cancelación de Juegos Paranacionales

Posteriormente, la ministra anunció la cancelación de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2026, competencia que estaba programada para realizarse en Santiago y que contemplaba la participación de más de 3.000 deportistas en 22 disciplinas.

Negativa a shows de BTS en el Estadio Nacional

Otro conflicto se produjo por el uso del Estadio Nacional para tres conciertos de BTS. Inicialmente, el IND informó que la planificación presentada por la productora no permitía autorizar los espectáculos debido a las condiciones necesarias para proteger la cancha.

Luego, el organismo aprobó el uso del recinto tras modificaciones al proyecto. Un día después de esa resolución, Duco removió de la dirección del IND a Lorena Castillo y designó en su reemplazo a Juan Pablo Salgado.

La fiesta “sin bandera”: ¿La gota que rebalsó le vaso?

A fines de julio, Contraloría comenzó a indagar a Duco tras una denuncia relacionada con el pago de la beca Proddar y el eventual uso irregular de un vehículo fiscal para asistir a una actividad realizada en abril pasado.

Según la denuncia presentada ante Contraloría, la ministra habría concurrido con medios públicos a una actividad nocturna de celebración que sería ajena a sus funciones.

Sin embargo, según informó La Tercera, la respuesta entregada por el Ministerio del Deporte sostuvo que aquel desplazamiento “tuvo carácter laboral”.

Un video inédito dado a conocer este jueves por el mismo medio reveló imágenes de aquella jornada: funcionarios del Ministerio y la Subsecretaría cantaban karaoke de la banda Sin Bandera junto a la ministra.