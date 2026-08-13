Natalia Duco renuncia al Ministerio del Deporte: Duró cinco meses en el cargo

La exatleta presentó su renuncia junto al subsecretario Andrés Otero, decisión que fue aceptada por el presidente José Antonio Kast y que se hará efectiva desde este viernes 14 de agosto.

El gobierno confirmó este jueves la salida de Natalia Duco del Ministerio del Deporte. La exatleta presentó su renuncia junto al subsecretario Andrés Otero.

La decisión que fue aceptada por el presidente José Antonio Kast y que se hará efectiva desde este viernes 14 de agosto.

“El Gobierno agradece la labor desempeñada por la ex ministra y el ex subsecretario, y les desea el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos profesionales“, detalló el comunicado de la Oficina del Presidente.

Se trata de la tercera salida ministerial después de Mara Sedini (Segegob) y Trinidad Steinert (Seguridad Pública).





Las polémicas semanas de Natalia Duco

La salida de Duco se produce en un complejo momento para la exlanzadora de bala, quien durante los últimos meses había enfrentado cuestionamientos por su desempeño al frente de la cartera.

De hecho, recientemente el estudio Pentágono Ministerial de la agencia Attalus la ubicó como la ministra peor evaluada del gabinete de José Antonio Kast, reflejando un deterioro en su nivel de aprobación pública.

A ello se sumó una nueva controversia conocida durante los últimos días, luego de que surgieran antecedentes sobre su asistencia a una fiesta privada.

Según las denuncias difundidas públicamente, la entonces ministra habría utilizado presuntamente un vehículo fiscal para trasladarse a dicha actividad, situación que generó críticas desde distintos sectores y abrió un debate sobre el uso de recursos públicos.

Hasta ahora, el Gobierno no ha informado quién asumirá el Ministerio del Deporte tras la salida de Duco ni las razones específicas detrás de la decisión.