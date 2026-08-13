13/ 08/ 2026 22:47

Con uniformes y reglas de máxima seguridad: Así fue el traslado de 687 reos en la Operación Cancerbero

Este jueves se realizó la Operación Cancerbero, operativo en el que se trasladó a casi 700 reos que vestían uniforme, desde distintos penales de Chile a la cárcel de máxima seguridad de Talca. Un recinto que fue terminado el año pasado y que cuenta con medidas especiales para albergar a miembros de bandas del crimen organizado. Dentro de él vestirán uniforme y algunos tendrán un régimen de visitas limitado a su peligrosidad.