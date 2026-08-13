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Con uniformes y reglas de máxima seguridad: Así fue el traslado de 687 reos en la Operación Cancerbero

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

Este jueves se realizó la Operación Cancerbero, operativo en el que se trasladó a casi 700 reos que vestían uniforme, desde distintos penales de Chile a la cárcel de máxima seguridad de Talca. Un recinto que fue terminado el año pasado y que cuenta con medidas especiales para albergar a miembros de bandas del crimen organizado. Dentro de él vestirán uniforme y algunos tendrán un régimen de visitas limitado a su peligrosidad.

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