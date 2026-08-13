Las imágenes del procedimiento muestran una estructura subterránea equipada con sistemas especiales de iluminación, ventilación y control ambiental, elementos utilizados para mantener cultivos permanentes de cannabis durante todo el año.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención en la denominada Operación Imperio de Ámsterdam fue el descubrimiento de un container enterrado y acondicionado para el cultivo de marihuana en la comuna de El Quisco, región de Valparaíso.

Las imágenes del procedimiento muestran una estructura subterránea equipada con sistemas especiales de iluminación, ventilación y control ambiental , elementos utilizados para mantener cultivos permanentes de cannabis durante todo el año.

Según los antecedentes expuestos en Contigo en Directo, en el interior del container se encontraron numerosas plantas de marihuana junto a equipos tecnológicos destinados a optimizar su crecimiento.





Luces especiales y condiciones controladas

La estructura contaba con iluminación artificial de alta intensidad, extractores y ventiladores que permitían recrear las condiciones necesarias para el desarrollo de las plantas.

Además, las imágenes difundidas muestran largas filas de cultivos instalados en un espacio completamente cerrado, lo que refuerza la tesis de los investigadores sobre la existencia de una producción a gran escala.

El hallazgo forma parte de una investigación que se extendió por cerca de dos años y que incluyó allanamientos simultáneos en nueve regiones del país, desde Antofagasta hasta Aysén.

Investigación apunta a una organización criminal

La Fiscalía Regional de Aysén y el OS7 de Carabineros sostienen que la red habría utilizado como fachada al denominado Dispensario Nacional, organización que comercializaba cannabis bajo fines medicinales.

Sin embargo, la indagatoria apunta a que parte de la producción habría sido destinada al mercado recreativo, además de existir sospechas de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos.

Las autoridades cifran en cerca de $8 mil millones las operaciones asociadas a la organización investigada .

Entre las 38 órdenes de detención emitidas en el marco del operativo figura el nombre de Camilo Huerta, quien según información policial se encuentra actualmente fuera de Chile.

El ex chico reality habría administrado uno de los dispensarios investigados y sería considerado uno de los blancos de interés dentro de la causa.