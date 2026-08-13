Incluida la RM: DMC advierte por tormentas eléctricas en siete regiones del país

Este fenómeno climático se extendería desde la mañana de este jueves hasta la noche del viernes.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una serie de avisos para las próximas horas por diversos fenómenos climáticos.

Uno de estos es por probables tormentas eléctricas en siete regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.





Aviso por probables tormentas eléctricas

Condición sinóptica: Inestabilidad atmosférica

Inestabilidad atmosférica Desde: La mañana del jueves 13 de agosto del 2026

La mañana del jueves 13 de agosto del 2026 Hasta: La noche del viernes 14 de agosto del 2026

La noche del viernes 14 de agosto del 2026 Regiones que afecta: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Observación: Probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo.

Mapa de zonas afectadas