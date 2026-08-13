“Nunca lo conté”: Antonella Ríos impactó con desgarradora confesión para concientizar sobre el acoso a la mujer

La panelista de farándula participó de una dinámica en redes sociales, donde se pretendía concientizar sobre el acoso a la mujer y desde qué edad empieza.

Este miércoles, Antonella Ríos impactó a los internautas en redes sociales tras revelar un inédito episodio de su vida.

Esto, luego de que la panelista de farándula participara de una dinámica en Instagram para concientizar respecto del acoso a la mujer y desde qué edad empieza.





¿Qué dijo Antonella Ríos?

Antonella reaccionó a un video de Instagram del influencer Matías Burboa, donde él plantea: “Si eres mujer, responde esto: ¿Qué edad tenías y cómo fue la primera vez que un hombre te acosó?”.

En esa misma línea, agregó: “Si eres hombre, no escribas nada todavía; primero lee los comentarios”.

Al respecto, Antonella confesó: “A los 14 años, en una micro “Villa El Dorado”, camino a mi colegio. Un hombre mayor, adulto, comenzó a frotar sus geniales en mi hombro”.

Tras el desgarrador relato, Antonella precisó: “En ese momento quedé paralizada y no supe qué hacer. Nunca más me senté en el lado del pasillo. Nunca lo conté hasta ahora”.

“Gracias por la confianza”, respondió Matías, mientras que el comentario de Ríos fue ampliamente comentado por otros usuarios, quienes enviaron mensajes de apoyo.

A ella se suman más de 10 mil relatos de mujeres, quienes también enfrentaron situaciones similares a muy temprana edad.

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