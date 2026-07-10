El motivo que llevó a Antonella Ríos a querellarse contra Sergio Rojas: “Es el momento de hacerme respetar”

La actriz dio a conocer esta decisión en el programa Plan Perfecto, donde explicó las razones por las que recurrirá a la justicia, asegurando que el periodista habría cruzado un límite respecto a información compartida en un contexto de confianza.

Antonella Ríos confirmó que este viernes presentará una querella contra Sergio Rojas, acusándolo de supuestamente vulnerar su privacidad al divulgar antecedentes relacionados con su estado de salud.

La actriz abordó el tema en el programa Plan Perfecto, donde explicó las razones por las que recurrirá a la justicia, asegurando que Rojas habría cruzado un límite respecto a información compartida en un contexto de confianza.

“A mí nadie me vino a decir que lo demandara”, aclaró Ríos, descartando que la decisión haya sido impulsada por terceros. Según explicó, consultó con un abogado para evaluar si existían fundamentos para una acción legal y finalmente optó por seguir adelante con el proceso.

¿Por qué Antonella Ríos demandará a Sergio Rojas?

La actriz sostuvo que la información difundida por Rojas correspondía a conversaciones privadas que ambos mantuvieron cuando él era su jefe y amigo.

“ Yo estaba con licencia médica y a él, como mi empleador, yo le conté en detalle, en la íntima , pero él lo fue a decir a otro programa de televisión”, afirmó.

En esa línea, aseguró que nunca tuvo intención de hacer pública esa situación. “Ni yo lo había contado, ni yo lo quería contar y cuando lo cuenta él, yo quedé súper impresionada”, señaló.

Ríos también explicó que su salida de Que te lo digo estuvo marcada por varios factores, entre ellos la necesidad de poner límites. “Creo que es el momento de hacerme respetar”, manifestó.





La respuesta de Sergio Rojas

Tras conocer el anuncio de la querella, Sergio Rojas negó haber revelado una ficha médica o información obtenida desde documentos clínicos.

“Lo que yo dije y me acuerdo perfecto es que Antonella estaba pasando por un momento complicado, estaba con crisis de pánico y esto no lo conté porque hubiera visto un diagnóstico médico, lo conté porque ella como amiga me contó que estaba medio mal“, aseguró en Que te lo digo.

El periodista insistió en que la actriz nunca le indicó que se trataba de información reservada. “Cuando me lo contó, nunca me dijo que era algo en reserva”, afirmó.

De esta manera, el conflicto entre ambos excompañeros de televisión podría trasladarse a tribunales, en una disputa que tiene como eje la divulgación de antecedentes personales y los límites entre la confianza privada y la exposición pública.