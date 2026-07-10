VIDEO | “No existe punto medio”: La declaración de civiles armados que atacaron a narcos en Quinta Normal

En un hecho inédito o pocas veces documentado en nuestro país, seis sujetos que escondieron su identidad se ajudicaron el ataque a una casa donde, acusaron, vive un narcotraficante.

Un grupo autodenominado “Guerrilla urbana contra narcos” publicó un video en redes sociales donde se adjudicó un ataque a disparos contra una casa que, aseguraron, funcionaba como punto de venta de drogas.

En una información exclusiva de CHV Noticias, los protagonistas del video dieron a conocer a través de un comunicado los motivos del ataque y, además, presentaron a los autores de los disparos.

“Una contribución concreta y coherente a la liberación de los pobres y despojados consiste en enfrentar con audacia, ingenio y las armas que tengamos a nuestro alcance al narcotráfico“, dicen en el registro.

“Ya son décadas en las que el poder político y económico han disfrutado de los créditos que brinda el mercado del tráfico de drogas”, expresaron también en la cuenta que ya suma más de 1.800 seguidores en la plataforma Instagram.

Las cuentas que sigue esta página hacen alusión a movimientos anarquistas, antifascistas y hasta de la causa mapuche. Este ataque, según explicitaron, fue dirigido a un microtraficante de Quinta Normal.

“Si bien sabemos que la resistencia significa múltiples gastos de recursos, existen deberes éticos que limitan nuestro actuar. Es inaceptable que supuestos revolucionarios también se dediquen al narcotráfico. O eres revolucionario o eres traficante. No existe punto medio“, declaró el grupo.





Los eventuales delitos de grupo armado

Este hecho ha generado alerta y preocupación entre las autoridades, pues expertos han recalcado que estas acciones son penadas por la ley.

“Lo que tener presente y que es sumamente importante dejar en claro es que los únicos que tienen el monopolio de la fuerza, de las armas, es el Estado“, declaró Neil Miranda, analista criminal y comisario en retiro de la Policía de Investigaciones.

En la misma línea, el exdetective señaló que “esto es a través de las intenciones dirigidas por el Ministerio Público, a través de las policías, que realizan la persecución de los delitos”.

Marcelo Abujiar, abogado, advirtió que “son numerosos los delitos” que se pueden apreciar en las imágenes. “Podemos ver tenencia ilegal de armas y que además percutan esta arma precisamente contra inmuebles”.

“Por lo tanto, podríamos caer en, inclusive, algún delito de homicidio frustrado“, señaló. CHV Noticias consultó a Carabineros y la PDI sobre eventuales denuncias por estos disparos, pero declararon no tener información.