EXCLUSIVO | Civiles armados contra narcotraficantes: “Guerrilla” asegura haber atacado punto de venta de drogas

Según declararon, el grupo seguirá intentando hacer justicia por sus propias manos, lo que está penado por la ley.

Esta es una información exclusiva de CHV Noticias. Un grupo autodenominado “Guerrilla Urbana Contra Narcos” se adjudicó un ataque a disparos a una vivienda.

A través de un video publicado en redes sociales, afirmaron que la casa es un punto de venta de drogas y aseguran que seguirán intentando hacer justicia por sus propias manos, lo que está penado por la ley. La situación generó alerta entre las autoridades.