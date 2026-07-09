Carabinero es dado de baja tras robar especie del vehículo de padres de niño de 12 años asesinado en encerrona en San Bernardo

El hecho ocurrió mientras el vehículo permanecía bajo custodia policial, luego de ser periciado en el marco de la investigación por el violento asalto que terminó con la muerte del pequeño Alejandro Águila.

Un funcionario de Carabineros fue dado de baja y es investigado luego de ser sorprendido sustrayendo una especie desde el vehículo de la familia del niño de 12 años que murió durante una encerrona registrada el pasado 24 de junio en San Bernardo.

El objeto robado por el carabinero

Desde la institución señalaron que el funcionario fue dado de baja por falta a la ética y no por haber robado alguna especie del automóvil donde falleció el menor, la cual era un paquete de suflés.





De acuerdo con el medio Reportea, el hecho ocurrió mientras el vehículo permanecía bajo custodia policial, luego de ser periciado en el marco de la investigación por el violento asalto que terminó con la muerte del menor.

Finalmente, la información fue remitida por Carabineros a la Fiscalía Militar, organismo que evaluará la apertura de una investigación penal, la que se desarrollaría en paralelo al sumario administrativo iniciado por la institución.