Tras ser acusada de botar y abandonar a su perro: Pamela Díaz arremete contra Sergio Rojas y reacciona ante la noticia

La comunicadora desmintió los hechos y aseguró que al programa de Sergio Rojas “le gusta” mentir.

Este jueves, Pamela Díaz arremetió contra Sergio Rojas y alzó la voz tras ser acusada de haber botado y abandonado a su perrito tras la separación con Fernando Téllez.

Los hechos se remontan al último capítulo de Que Te Lo Digo, donde una mujer aseguró que conocía a Téllez y que Pamela tuvo que abandonar el hogar de él tras el quiebre amoroso.





Pamela Díaz arremete contra Sergio Rojas

En ese contexto, la mujer señaló: “Ella tenía una perrita a la que abandonó y fue a parar a Colina, bien lejos de la casa en la que ella vivía en el Algarrobos II (condominio)”.

En esa misma línea, detalló que su asesora del hogar la encontró y la llevó al veterinario, donde el chip habría arrojado el nombre de Pamela, pero aunque fue contactada, ella no habría llegado a buscarla.

“Mi nana la sigue teniendo, alimentando y dándole cariño, hasta el día de hoy”, aseguró la fuente.

Es por ello que durante la madrugada de este jueves, a través del Instagram TvMascotas, Pamela señaló: “Qué tremendo. Cómo le gusta a ese programa mentir”.

Cabe destacar que Sergio Rojas intentó contactarse con Pamela, pero al cierre de dicho capítulo, ella no habría contestado.

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