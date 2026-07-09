¿Fue más difícil gobernar hoy o hace 200 años? Las respuestas que dejó un historiador sobre el primer presidente de Chile

Cuando se cumplen dos siglos desde la asunción de Manuel Blanco Encalada como primer presidente del país, el historiador Cristóbal García-Huidobro analizó su breve gestión y la comparó con el Chile actual.

Este jueves 9 de julio en Chile se conmemora una fecha que hace dos siglos marcó un histórico capítulo fundacional para el desarrollo de nuestro país: Se cumplen 200 años de la Presidencia de la República.

Este hito recuerda el 8 de julio de 1926, fecha en que el Congreso General de la Nación eligió a Manuel Blanco Encalada como el primer gobernante en ostentar oficialmente el título de Presidente de la República de Chile.

Como parte de los festejos, el presidente José Antonio Kast recibirá en el Palacio de La Moneda a los exmandatarios Gabriel Boric y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y a la viuda e hija de Sebastián Piñera, para participar en un almuerzo.

De manera excepcional, este miércoles también se reabrió el histórico cruce peatonal del palacio de gobierno que conecta la calle Moneda con la Alameda, que se mantuvo activo por muchos años y que permanecía cerrado al público desde la gestión de Ricardo Lagos.

Manuel Blanco Encalada, el primer Presidente de Chile

Nacido en Buenos Aires, Manuel Blanco Encalada fue el primer Comandante en Jefe de la Armada y formador de la Primera Escuadra Nacional junto a Bernardo O’Higgins. A la edad de 36 años se convirtió en el primer Presidente de la República de Chile.

El historiador Cristóbal García-Huidobro conversó con CHV Noticias para conmemorar este hito y repasar la breve administración de quien también fue senador y diputado, pues estuvo solo 2 meses en el cargo mientras Chile probaba el sistema federal de gobierno.

Las repercusiones de Blanco Encalada, dos siglos después

El académico de la Universidad Católica y la Universidad de Santiago, en primer lugar, rememoró la decisión más relevante de Blanco Encalada, quien llegó al poder tras Bernardo O’Higgins y Ramón Freire (ambos como director supremo), y qué ha logrado perdurar en el tiempo hasta hoy.

¿Qué sorprendería a Blanco Encalada a dos siglos de su presidencia?

El conductor del programa radial La Historia Sin Fin también analizó la naturaleza que tenía el cargo en 1826 y especuló qué aspectos asombrarían al expresidente si pudiera viajar en el tiempo.

“Una de las cosas que más lo sorprendería es la gran cantidad de poder que tiene el presidente de la República, la enorme autoridad de la cual está investido por la Constitución, cosa que no pasaba en la época en que él fue presidente”, reflexionó.

Las dificultades de ser presidente hace 200 años

En otra comparación, García-Huidobro enumeró las complejidades que conllevaba el hecho de ser presidente de Chile hace 200 años. “Hay un viejo dicho que dice ‘cada día tiene su afán’. Cada época es distinta”, analizó.

Ser presidente en Chile: ¿Qué se ha mantenido y ha cambiado?

Finalmente, el historiador enumeró parte de los elementos que han cambiado y que, a su vez, se han mantenido estos 200 años en la Presidencia de nuestro país.

“Ha habido un cambio en 180 grados donde el Presidente de la República es bien distinto hoy, bajo el imperio de la Constitución del ’80 o lo fue bajo la Constitución del ’25, de lo que era en 1826 cuando se crea la magistratura”, afirmó.