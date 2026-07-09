Alonso Quintero recordó pololeo con Sigrid Alegría: Pamela Díaz lo puso en aprietos con directa pregunta

Durante su paso por el programa Sin Editar, el actor y sociólogo reveló cómo vivió el asedio mediático durante su romance con la actriz. “Estaban afuera de nuestra casa todos los días”, señaló.

Alonso Quintero recordó el mediático romance que mantuvo con Sigrid Alegría entre 2013 y 2015, marcado por la exposición pública en programas de farándula de la época.

Durante el programa Sin Editar, conducido por Pamela Díaz, el actor y sociólogo reconoció que la atención de la prensa tuvo un fuerte impacto en su vida personal.

Todo comenzó cuando Pamela le preguntó qué cosas le provocaban “cringe”. Tras responder que en redes sociales hay varias situaciones que le generan vergüenza ajena, el tema derivó hacia la exposición mediática que vivió durante su relación con Alegría.

“En el momento que estuviste con Sigrid Alegría no había muchas redes sociales”, le comentó Díaz. “Poca”, respondió Quintero. “Te salvaste, hijo”, agregó la animadora.

“Lo pasé mal”

Sin embargo, el actor aclaró que la presión venía por otro lado. “Pero había mucha farándula. Estaba todo tu séquito de gente todos los días afuera de la casa”, le dijo a Díaz, haciendo referencia a los paneles de televisión que seguían cada paso de la pareja.

Cuando Pamela le preguntó directamente si lo había pasado mal con esa situación, Quintero fue categórico. “Sí, lo pasé mal” . Luego, ante la consulta de si le incomodaba la atención mediática, reiteró: “Sí, sí”.





El actor aseguró que el nivel de seguimiento era constante. “Totalmente, si estaban afuera de nuestra casa todos los días; y acá, afuera del canal”, recordó.

Pese a sus críticas a la prensa de espectáculos, también quiso matizar sus palabras y destacó que, en general, el trato hacia la pareja no fue agresivo. “Pese a que estábamos muy en el comidillo y todos los programas hablaban de nosotros, en general no eran mala onda con nosotros“, señaló.

En ese contexto recordó una situación con el fallecido periodista Ítalo Passalacqua. “Me acuerdo una vez que puso en duda todo esto y decía: ‘esto es un tongo para promocionar la teleserie’; y después, cuando cachó que era verdad, nos pidió disculpas públicas. Fue muy caballero y correcto“, afirmó.

¿Cómo quedó su relación con Sigrid Alegría?

Más adelante, La Fiera quiso saber si la pareja terminó en buenos términos. “Sí. Nos encontramos de vez en cuando por ahí”, respondió Quintero.

La animadora también le consultó si la popularidad que alcanzó la relación le sirvió para potenciar su carrera. “Yo creo que hay gente que todavía me recuerda por eso. No sé si me sirvió. Igual ya cada vez menos”, comentó.

De hecho, reveló que durante años muchas personas lo identificaban únicamente por haber sido pareja de Alegría. “Es muy raro que alguien me hable hoy y me diga: ‘oye, tú eres el ex de la Sigrid'”, señaló.

Según contó, esa situación fue recurrente durante mucho tiempo. “Me pasó durante harto rato, por lo menos cinco o seis años. Mucho rato: ‘Oye, tú eres el ex de la Sigrid'”.

Consultado sobre cómo reaccionaba ante esos comentarios, respondió con humor: “Sí. ¿Qué les voy a decir? Si es verdad po’. No me voy a poner a darle cátedra a la gente de lo que es correcto y no para relacionarse con desconocidos. Me da lata y digo: ‘Sí, señora, ¿quiere una foto?… Ok, listo'”.