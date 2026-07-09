PPD se divide por acuerdo con Hacienda: Tohá y Órdenes toman distancia tras anuncio por megarreforma

La bancada de senadores del partido anunció un entendimiento con el ministro Jorge Quiroz para modificar la invariabilidad tributaria del proyecto, pero la decisión fue cuestionada por importantes voces al interior de la colectividad.

Una verdadera división se instaló al interior del Partido por la Democracia (PPD) luego de que la bancada de senadores de la colectividad anunciara un acuerdo con el Ministerio de Hacienda en el marco de la negociación de la denominada megarreforma.

Aunque el entendimiento fue presentado por el jefe de bancada, Ricardo Celis, como una decisión consensuada y respaldada por los cuatro senadores del partido, rápidamente surgieron voces internas que desmintieron esa versión y cuestionaron la forma en que se llevó adelante el proceso.

El acuerdo contempla modificaciones al régimen de invariabilidad tributaria propuesto por el Ejecutivo, incluyendo una sobretasa de 1,5% para las empresas que opten por este mecanismo y una reducción de los plazos máximos de estabilidad tributaria.

Además, el PPD desistió de recurrir al Tribunal Constitucional específicamente por este punto, aunque mantuvo abierta la posibilidad de hacerlo respecto de otras materias del proyecto.





Voces del PPD toman distancia por acuerdo con gobierno

Sin embargo, horas después del anuncio, la senadora Ximena Órdenes marcó públicamente sus diferencias a través de redes sociales.

“El punto de prensa donde se señala que como bancada hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno por la megarreforma no me representa. Yo no he llegado a ningún acuerdo”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

El punto de prensa donde se señala que como bancada hemos alcanzado un acuerdo con el @GobiernodeChile por la megarreforma no me representa. Yo no he llegado a ningún acuerdo. — Ximena Ordenes Neira (@ximenaordenes) July 9, 2026

Las críticas también llegaron desde una de las figuras históricas del partido. La exministra del Interior y militante PPD, Carolina Tohá, cuestionó tanto el fondo como la forma en que se ha desarrollado la discusión.

“ Soy partidaria de buscar acuerdos, pero no de este modo. El PPD no hará la diferencia con acciones contradictorias y decisiones inconsultas. Y el progresismo no construirá solidez si las diferencias se tratan con insultos públicos”, señaló.

Tohá agregó que “por ese camino solo se llega a la irrelevancia” y advirtió que “lo que está en juego con el megaproyecto es demasiado y exige de nosotros mucho más”.

La polémica se suma a otros cuestionamientos que ya habían surgido desde las Juventudes PPD, concejales y dirigentes regionales, profundizando un debate que amenaza con transformarse en un nuevo foco de división dentro del partido.