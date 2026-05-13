Carolina Tohá y reapertura por muerte de su padre: “Espero que haya personas que se atrevan a hablar”

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó una serie de nuevas diligencias, entre ellas tomar declaraciones a exfuncionarios policiales y médicos vinculados al caso.

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir el sumario por la muerte del exministro José Tohá , ocurrida en 1974, tras considerar que la investigación no está agotada y que existen “presunciones graves y suficientes de un estrangulamiento”.

La decisión, adoptada por la Quinta Sala del tribunal luego de más de 20 años de indagatorias, revocó resoluciones previas de la ministra en visita Paola Plaza y ordenó una serie de nuevas diligencias, entre ellas tomar declaraciones a exfuncionarios policiales y médicos vinculados al caso.

Además, se solicitarán antecedentes al Ejército y se profundizarán líneas investigativas relacionadas con eventuales maniobras de encubrimiento durante la dictadura militar.

El fallo sostuvo que, dado el contexto de graves violaciones a los derechos humanos de la época, es necesario agotar todas las hipótesis antes de cerrar definitivamente la causa.





Carolina Tohá y reapertura de investigación por muerte de su padre

“Espero lo que cualquier persona que ha perdido a un ser querido en una condición violenta como fue mi padre, quiere saber la verdad y que esa verdad abra paso a la justicia“, afirmó Carolina Tohá a CHV Noticias.

La exministra del Interior dijo mantener las esperanzas de saber qué pasó realmente con su padre: “ Uno siempre espera que, precisamente por el paso del tiempo, haya personas que se atrevan a hablar después de que han estado tanto tiempo en silencio. Yo espero que en alguna de esas diligencias pase eso”.

Asimismo, recordó cuando vio por última vez al exministro de Salvador Allende. “Él estaba en esa época detenido, incomunicado, en un estado de salud muy precario. Mi mamá nos preparó mucho para cuando lo íbamos a ver, en el sentido de que no nos impresionara“, indicó.

“Cuando lo vi, era mi papá nomás. No sentí que estuviera delgado ni nada, simplemente fue la alegría de encontrarlo. Y esa fue la última vez que lo vi”, relató.

Respecto a las nuevas diligencias, el abogado querellante Francisco Ugás sostuvo que “don José Tohá fue estrangulado. Era una persona que medía más de un 1,90 metros, pesaba 48 kilos. La ciencia misma nos ha dicho que don José Tohá no tenía los medios ni las capacidades para realizar un acto suicida“.