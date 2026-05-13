En el último capítulo del programa, la exgimnasta apareció junto a su bailarín Luciano Coppelli y, en medio de bromas con Diana Bolocco, explicó los motivos que la obligaron a bajarse de la competencia de esa jornada.

Un inesperado momento se vivió este miércoles en Fiebre de Baile, luego de que Valentina Roth confirmara en pantalla que no iba a realizar su presentación por recomendación médica debido a su embarazo.

La exgimnasta apareció junto a su bailarín Luciano Coppelli y, en medio de bromas con Diana Bolocco, explicó los motivos que la obligaron a bajarse de la competencia de esa jornada.

El esperado baile de Vale Roth

Valentina no pudo presentar su coreografía de pole dance, uno de los números más esperados de cada temporada de Fiebre de Baile.





“La verdad no vamos a bailar”, lanzó entre risas, mientras simulaba algunas posiciones del arriesgado baile. Luego, detalló que la decisión fue tomada junto a la producción y el equipo médico.

Según explicó, los movimientos y la exigencia física de la disciplina podían afectar su embarazo. “Es mucha presión, la fuerza de los brazos hace mucha presión en el vientre. Yo hacía trucos que levantaban las piernas y toda la presión está ahí, en el útero”, comentó la influencer.

Pese a la situación, Vale reconoció que le habría gustado realizar una rutina mucho más extrema. “Yo quería tirarme de cabeza, abrir la pierna y colgarme ahí al medio”, relató entre risas, agregando que su estilo es “todo o nada”.

Diana Bolocco respaldó la medida y explicó que, debido a las reglas del programa, Roth pasó automáticamente a zona de eliminación para el capítulo del domingo.

“Ella no va a bailar por indicación médica y por decisión de todos en conjunto. Las reglas son claras”, sostuvo la conductora.