Vuelco en muerte de carabinero en Puerto Varas: La tesis de “autoatentado” tras llamada clave

Tras dos meses de investigación, el Ministerio Público indaga nuevas hipótesis del supuesto crimen con los resultados de nuevos peritajes técnicos. El periodista Sergio Jara reveló en exclusiva cuáles son.

Más de dos meses han pasado desde que la muerte del sargento Javier Figueroa en medio de un procedimiento policial impactó a la opinión pública y marcó la jornada del cambio de mando.

Sin embargo, aún cuando existe una investigación en curso, el Ministerio Público aún no ha podido establecer qué ocurrió la madrugada del pasado 11 de marzo en la ciudad de Puerto Varas.

El caso presenta una serie de interrogantes que han complejizado la labor de las policías. Aún así, peritajes técnicos detectaron un antecedente clave que podría modificar el curso de la indagatoria.

La tesis del autoatentado en Caso Figueroa

Respecto a las pruebas de balística, los informes técnicos definieron que el proyectil que causó la muerte del uniformado fue disparado por su propia arma de servicio.

“Durante muchas semanas se estuvo investigando si es que hubo alguna pelea en la que se le quitó el arma, pero ha tomado fuerza otra hipótesis investigativa“, declaró el periodista Sergio Jara en CHV Noticias Central.

“Se ha hablado de homicidio simple, esto quiere decir que (el carabinero) se encontró con personas que le dieron muerte; o de homicidio calificado, que (quiere decir que) esto estaba planificado: el primero son 20 años de cárcel, y el segundo 40″.

Pero hay una última teoría que también ha cobrado fuerza, y que plantea un autoatentado. “Es decir, el suicidio. Esto se está investigando también”, dio a conocer Jara.





Llamada a carabineros provino del propio sargento

Las primeras teorías apuntaron a una emboscada, pues tras una denuncia por ruidos molestos el carabinero acudió al sector denominado “Los Pinos” para realizar una fiscalización.

Fue allí donde el funcionario habría recibido los disparos que provocaron su muerte. Ahora, fueron reveladas unas pericias que determinaron de dónde provino la llamada al 133 que advirtió las supuestas incivilidades en el sitio.

Según contó el investigador, la llamada al 133 con la denuncia por sujetos bebiendo en la vía pública tuvo su origen en un teléfono asociado al mismo carabinero fallecido .

De acuerdo con los antecedentes, el celular fue encontrado en la mochila del funcionario fallecido y no contaba con su tarjeta SIM o chip al momento de ser periciado.

Esta información dio término a una de las aristas clave de la Policía de Investigaciones y del OS-9 de Carabineros: La identidad de la persona que reportó esa situación.