Feria laboral online ofrece más de 4 mil puestos de trabajo: Sueldos llegan hasta los $3,8 millones
El evento se llama Avanza Empleo y se llevará a cabo hasta el viernes 15 de mayo. Revisa acá cuáles son las vacantes disponibles con mejores remuneraciones y cómo participar.
En un contexto donde el desempleo en Chile no baja del 8%, una feria laboral online reúne a 140 empresas para ofrecer vacantes que van desde el sector servicios hasta la alta tecnología.
Se trata de Avanza Empleo, evento que se llevará a cabo desde el martes 12 hasta el viernes 15 de mayo, con el objetivo de mejorar la cifra de desocupación en el país.
La iniciativa, organizada por Trabajando.com en conjunto con la Municipalidad de Santiago y el Sence Metropolitano, pone a disposición 4 mil vacantes laborales.
Lo más llamativo de esta edición es la amplitud salarial, ya que existen cargos técnicos y profesionales con sueldos que escalan hasta los $3.800.000.
Las ofertas laborales disponibles en feria online
La oferta es transversal y busca cubrir desde puestos operativos hasta especialidades de alta complejidad técnica.
Según los datos recogidos por LUN, algunos de los rangos salariales estimados son:
Cargos profesionales
- Ingeniero/a DevOps (Tecnología): Sueldo estimado entre $2.500.000 y $3.800.000
- Analista de Datos (Tecnología): Sueldo estimado entre $1.300.000 y $2.200.000
- Ingeniero/a Eléctrico (Electricidad): Rango salarial de $1.600.000 a $2.600.000
- Prevencionista de Riesgos (Minería / Industrial): Entre $1.100.000 y $1.900.000
- Psicólogo/a Laboral (RR.HH.): Sueldo de $1.000.000 a $1.600.000
- Controller Comercial (Finanzas): Rango estimado de $1.400.000 a $2.300.000
- Profesor/a de Enseñanza Media (Educación): Entre $950.000 y $1.500.000
Sector técnico y de salud
- Técnico en Imagenología (Salud): Sueldo de $850.000 a $1.300.000
- Técnico en Soporte TI (Tecnología): Rango entre $750.000 y $1.200.000
- Operador/a de Maquinaria (Minería / Construcción): De $800.000 a $1.300.000
- Técnico en Enfermería (TENS): Sueldo estimado de $650.000 a $900.000
- Técnico Logístico (Logística): Entre $700.000 y $1.100.000
Sector operativo y de servicios
- Chofer Operativo (Transporte): Rango salarial de $700.000 a $1.000.000
- Vendedor/a Retail (Retail): Entre $550.000 y $950.000
- Atención al Cliente (Servicios): Sueldo de $550.000 a $850.000
- Auxiliar de Bodega (Logística): Rango de $550.000 a $750.000
- Manipulador/a de Alimentos (Alimentación): Entre $550.000 y $750.000
¿Cómo postular?
Si estás buscando nuevas oportunidades laborales, hasta el viernes 15 de mayo puedes postular siguiendo estos pasos:
- Ingresa al sitio web de Avanza Empleo
- Revisa las más de 4 mil vacantes disponibles, según empresas y tipo de cargo.
- Una vez elegido el cargo, presiona la opción “Postula fácil”. Es recomendable tener una cuenta en Trabajando.com, pero también puedes ingresar con tu perfil de LinkedIn, Google o Microsoft.