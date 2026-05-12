Feria laboral online ofrece más de 4 mil puestos de trabajo: Sueldos llegan hasta los $3,8 millones

El evento se llama Avanza Empleo y se llevará a cabo hasta el viernes 15 de mayo. Revisa acá cuáles son las vacantes disponibles con mejores remuneraciones y cómo participar.

En un contexto donde el desempleo en Chile no baja del 8%, una feria laboral online reúne a 140 empresas para ofrecer vacantes que van desde el sector servicios hasta la alta tecnología.

Se trata de Avanza Empleo, evento que se llevará a cabo desde el martes 12 hasta el viernes 15 de mayo , con el objetivo de mejorar la cifra de desocupación en el país.

La iniciativa, organizada por Trabajando.com en conjunto con la Municipalidad de Santiago y el Sence Metropolitano, pone a disposición 4 mil vacantes laborales.

Lo más llamativo de esta edición es la amplitud salarial, ya que existen cargos técnicos y profesionales con sueldos que escalan hasta los $3.800.000.





Las ofertas laborales disponibles en feria online

La oferta es transversal y busca cubrir desde puestos operativos hasta especialidades de alta complejidad técnica.

Según los datos recogidos por LUN, algunos de los rangos salariales estimados son:

Cargos profesionales

Ingeniero/a DevOps (Tecnología): Sueldo estimado entre $2.500.000 y $3.800.000

Sueldo estimado entre $2.500.000 y $3.800.000 Analista de Datos (Tecnología): Sueldo estimado entre $1.300.000 y $2.200.000

Sueldo estimado entre $1.300.000 y $2.200.000 Ingeniero/a Eléctrico (Electricidad): Rango salarial de $1.600.000 a $2.600.000

Rango salarial de $1.600.000 a $2.600.000 Prevencionista de Riesgos (Minería / Industrial): Entre $1.100.000 y $1.900.000

Entre $1.100.000 y $1.900.000 Psicólogo/a Laboral (RR.HH.): Sueldo de $1.000.000 a $1.600.000

Sueldo de $1.000.000 a $1.600.000 Controller Comercial (Finanzas): Rango estimado de $1.400.000 a $2.300.000

Rango estimado de $1.400.000 a $2.300.000 Profesor/a de Enseñanza Media (Educación): Entre $950.000 y $1.500.000

Sector técnico y de salud

Técnico en Imagenología (Salud): Sueldo de $850.000 a $1.300.000

Sueldo de $850.000 a $1.300.000 Técnico en Soporte TI (Tecnología): Rango entre $750.000 y $1.200.000

Rango entre $750.000 y $1.200.000 Operador/a de Maquinaria (Minería / Construcción): De $800.000 a $1.300.000

De $800.000 a $1.300.000 Técnico en Enfermería (TENS): Sueldo estimado de $650.000 a $900.000

Sueldo estimado de $650.000 a $900.000 Técnico Logístico (Logística): Entre $700.000 y $1.100.000

Sector operativo y de servicios

Chofer Operativo (Transporte): Rango salarial de $700.000 a $1.000.000

Rango salarial de $700.000 a $1.000.000 Vendedor/a Retail (Retail): Entre $550.000 y $950.000

Entre $550.000 y $950.000 Atención al Cliente (Servicios): Sueldo de $550.000 a $850.000

Sueldo de $550.000 a $850.000 Auxiliar de Bodega (Logística): Rango de $550.000 a $750.000

Rango de $550.000 a $750.000 Manipulador/a de Alimentos (Alimentación): Entre $550.000 y $750.000





¿Cómo postular?

Si estás buscando nuevas oportunidades laborales, hasta el viernes 15 de mayo puedes postular siguiendo estos pasos: