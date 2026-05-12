Club de Olmué responde a diputado Javier Olivares: Acusan reacción agresiva y de estar bajo “efectos del alcohol”

Tras el golpe sufrido por el parlamentario, el Club Deportivo Montevideo de Olmué publicó un comunicado donde relataron su versión de los hechos ocurridos en la celebración de su aniversario.

El Club Deportivo Montevideo de Olmué se refirió este martes a la agresión que el fin de semana recibió el diputado Javier Olivares durante la celebración de su aniversario.

A través de un comunicado, aclararon que el legislador asistió al evento “por iniciativa propia” y “sin tener la calidad de invitado oficial” a la actividad.

En esa línea, junto con describir que mantenía una “actitud festiva y extrovertida”, aseguraron que se encontraba “bajo los efectos del alcohol” debido a su “comportamiento, expresiones y forma de actuar”.

Acusaron a diputado Olivares de agresiones y amenazas

Fue en ese contexto que señalaron que se produjo el incidente, pues señalaron que el diputado dirigió “expresiones ofensivas e insultos” hacia una de las asistentes. Esta situación “generó la reacción de su cónyuge, quien le propinó un golpe en el rostro”.

“Queremos precisar además que, en dicho contexto, no existió por parte de esta persona ninguna expresión de carácter político, tal como posteriormente ha sido señalado públicamente por el diputado”, aclararon.

Continuaron asegurando que, tras el incidente, el parlamentario “reaccionó de manera agresiva, instando a continuar el enfrentamiento fuera del recinto, contribuyendo con ello a intensificar el conflicto”.

“La persona que agredió inicialmente al diputado también fue víctima de agresiones físicas por parte del propio diputado y de su equipo, quienes le propinaron golpes de puño y patadas de manera reiterada luego de darle alcance cuando este se retiraba del recinto”.

Desde el club también rechazaron las “amenazas y declaraciones posteriores emitidas por el parlamentario en contra de nuestro club”. “Solo contribuyen a aumentar la tensión y perjudican el trabajo social, comunitario y deportivo”, advirtieron.





Diputado negó burlas y diálogos políticos

El diputado Olivares se refirió el lunes al episodio y aseguró que “fueron seis minutos, yo no entablé diálogo con nadie, no se gritó ninguna consigna política de mi parte hacia nadie”.

En esa línea, aseguró que “es absolutamente falso” que haya sido “buslesco o entablado diálogos políticos previos a la agresión”.

Ayer, en tanto, se confirmó la detención de dos sujetos que estarían involucrados en la agresión. Ambos caso serán formalizados por lesiones leves.