“Información reservada”: Así respondió Carabineros tras vuelco en la muerte de sargento en Puerto Varas

A través de un comunicado, la institución se refirió a los nuevos antecedentes por la muerte del sargento Javier Figueroa. “Esta tragedia afecta dolorosamente a su familia, camaradas y a toda la comunidad institucional”, afirmaron.

Carabineros de Chile emitió un comunicado tras el vuelco en el caso de la muerte del sargento Javier Figueroa en Puerto Varas, luego que informes técnicos revelaran la tesis de un presunto autoatentado.

En una declaración pública, la institución policial puntualizó que “se trata de una investigación de carácter reservado que se encuentra actualmente en pleno desarrollo”.

“En ese contexto, Carabineros de Chile seguirá colaborando activamente y poniendo a disposición del Ministerio Público todos los antecedentes y apoyos necesarios para contribuir al esclarecimiento de los hechos, en estricto apego a la ley y al trabajo investigativo que se lleva adelante”, agregó.

Asimismo, reiteraron que este fallecimiento “afecta dolorosamente a su familia, camaradas y a toda la comunidad institucional , expresando nuevamente sus sentimientos de pesar y solidaridad frente a esta pérdida”.

“La institución reafirma su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto al debido proceso, confiando en que las diligencias en curso permitirán establecer la verdad de lo ocurrido”, firmó el Departamento de Comunicaciones Sociales de Carabineros.

🔴 Comunicado de Prensa: Ante las diversas informaciones difundidas en medios de comunicación respecto al fallecimiento del S.O.M. Javier Figueroa Manquemilla (Q.E.P.D.), Carabineros de Chile informa lo siguiente: pic.twitter.com/MQtvOnjwc5 — Carabineros de Chile (@Carabdechile) May 12, 2026

La nueva tesis sobre caso del sargento Figueroa

Respecto a las pruebas de balística, los informes técnicos definieron que el proyectil que causó la muerte del uniformado fue disparado por su propia arma de servicio.

“Durante muchas semanas se estuvo investigando si es que hubo alguna pelea en la que se le quitó el arma, pero ha tomado fuerza otra hipótesis investigativa“, declaró el periodista Sergio Jara en CHV Noticias Central.

“Se ha hablado de homicidio simple, esto quiere decir que (el carabinero) se encontró con personas que le dieron muerte; o de homicidio calificado, que (quiere decir que) esto estaba planificado: el primero son 20 años de cárcel, y el segundo 40″, agregó.





Pero hay una última teoría que también ha cobrado fuerza, y que plantea un autoatentado. “Es decir, el suicidio. Esto se está investigando también”, dio a conocer Jara.

Cabe recordar que las primeras teorías apuntaron a una emboscada, pues tras una denuncia por ruidos molestos el carabinero acudió al sector denominado “Los Pinos” para realizar una fiscalización.

Fue allí donde el funcionario habría recibido los disparos que provocaron su muerte. Sin embargo, nuevas pericias determinaron que la llamada al 133 con la denuncia por sujetos bebiendo en la vía pública tuvo su origen en un teléfono asociado al mismo carabinero fallecido.