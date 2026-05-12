Programas Programación Señal en vivo
/

USACh confirma muerte de estudiante al interior de una de sus facultades: Ordenó suspensión de clases

“Frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria”, expresó la casa de estudios.

Sebastian Leyton
Por Sebastian Leyton

Periodista Digital

La Universidad de Santiago (Usach) confirmó la muerte de un estudiante en las dependencias de la Facultad de Administración y Economía.

Mediante un comunicado, la casa de estudios informó también que fueron suspendidas todas las actividades académicas y administrativas para esta jornada.

“En señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académica y de las actividades administrativas, junto con el cierre del campus”, indicó el rector (s) Cristián Muñoz.

A raíz de lo ocurrido, manifestaron que “frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria que hoy recibe con pesar esta noticia”.

Eso sí, en la misiva también anunciaron que se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil para brindar apoyo a la comunidad educativa.

“La Universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, cerraron en el documento.

Seguir en Seguir en