USACh confirma muerte de estudiante al interior de una de sus facultades: Ordenó suspensión de clases

“Frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria”, expresó la casa de estudios.

La Universidad de Santiago (Usach) confirmó la muerte de un estudiante en las dependencias de la Facultad de Administración y Economía.

Mediante un comunicado, la casa de estudios informó también que fueron suspendidas todas las actividades académicas y administrativas para esta jornada.

“En señal de duelo y respeto hacia la persona fallecida, su entorno cercano y a la comunidad en su conjunto, se ha determinado la suspensión de actividades académica y de las actividades administrativas, junto con el cierre del campus”, indicó el rector (s) Cristián Muñoz.





A raíz de lo ocurrido, manifestaron que “frente a este doloroso hecho, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad universitaria que hoy recibe con pesar esta noticia”.

Eso sí, en la misiva también anunciaron que se mantendrá operativo el Centro de Salud y la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil para brindar apoyo a la comunidad educativa.

“La Universidad ha activado los mecanismos de acompañamiento y apoyo institucional dirigidos a estudiantes, funcionariado y equipos académicos, con el propósito de brindar contención y orientación en este difícil momento”, cerraron en el documento.