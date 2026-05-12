El millonario monto que deberá pagar Américo para salir de Chile: Quedó con arraigo nacional

El cantante fue formalizado este martes por la denuncia de violencia intrafamiliar interpuesta por su expareja, Yamila Reyna. El tribunal fijó medidas cautelares que afectarán los compromisos del artista en el extranjero.

El cantante Américo fue formalizado este martes en el Juzgado de Garantía de San Javier, en la región del Maule, por el delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja, la actriz Yamila Reyna.

El artista llegó cerca de las 10:20 horas al tribunal para enfrentar la audiencia, donde la Fiscalía expuso antecedentes relacionados con los hechos denunciados por Reyna.

Tras la formalización, el tribunal decretó una serie de medidas cautelares en contra del intérprete de Te Vas, entre ellas la prohibición absoluta de acercarse o tomar contacto con la víctima, además del arraigo nacional, lo que le impide salir del país mientras se desarrolla la investigación.

El fiscal Patricio Caroca entregó detalles de los antecedentes presentados durante la audiencia: “Se logró establecer que la víctima recibió violencia verbal de alto calibre, violencia física frente a múltiples personas”.

Asimismo, agregó que “hemos formalizado al imputado por los delitos de lesiones realizadas en contexto de violencia intrafamiliar y daños, pues el imputado destruyó el celular de la víctima”.





El monto que deberá pagar Américo para viajar

Pese a la medida cautelar de arraigo nacional, el cantante mantiene una serie de compromisos internacionales ya agendados durante las próximas semanas.

Entre ellos, destacan presentaciones entre el 29 de mayo y el 1 de junio en el Movistar Arena de Buenos Aires, además de su participación entre el 4 y 7 de junio en los Latin Awards organizados por la ONU en Quito, Ecuador.

A lo anterior, se suma una gira en Ciudad de México entre el 15 y 25 de junio, además de un concierto programado para el 6 de julio junto a su hija.

Debido a estos eventos, la defensa del artista buscaría solicitar permisos especiales para abandonar temporalmente el país. Sin embargo, antes deberá pagar una caución de $5 millones al tribunal para poder concretar sus viajes internacionales .

De esta forma, será la justicia la que determine caso a caso si Américo podrá cumplir con sus compromisos fuera de Chile mientras continúa la investigación en su contra.