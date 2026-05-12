12/ 05/ 2026 15:11

Demuelen fortaleza de acero que resguardaba blocks tomados por banda narcotraficante en Lo Espejo

La mañana de este martes Carabineros efectuó un operativo policial en colaboración con la municipalidad de Lo Espejo tras detectar la instalación irregular de cámaras de vigilancia en una población de la comuna. En el lugar, una especie de fortaleza hecha con planchas de acero resguardaba el acceso a dos edificios blocks, que estarían tomados por una banda narcotraficante cuyo nombre sería “Los Zamoranos”. En el procedimiento fueron retiradas diez cámaras y tres portones.