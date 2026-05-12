“¡Mentirosa!”: Vale Roth compartió reacciones de compañeros de Fiebre de Baile por su embarazo

La influencer hizo público este domingo que se convertirá en madre por tercera vez, fruto de su relación con Miguel de la Fuente. Sin embargo, sus compañeros de programa ya lo sabían hace algunas semanas.

A través de redes sociales, Valentina Roth compartió las reacciones de algunos compañeros de Fiebre de Baile al anuncio de su embarazo.

La actual participante del estelar de Chilevisión hizo público este domingo que se convertirá en madre por tercera vez , fruto de su relación con Miguel de la Fuente.

Sin embargo, transparentó que sus compañeros de espacio ya conocían la noticia desde hace unas semanas. Por medio de su cuenta de Instagram, publicó una serie de videos mostrando las primeras impresiones de algunos participantes.





Las reacciones al embarazo de Vale Roth

En la primera historia se observa a Daniela Castro, a quien “engañó” con la grabación de un supuesto baile. “Estoy embarazada”, dijo Roth de frentón, y la influencer reaccionó con incredulidad.

“Mentirosa (…) Yo pensé que íbamos a grabar un baile, ¿vas a tener 3? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuántos meses tienes?”, preguntó Castro con total asombro. Finalmente, le dio un fuerte abrazo a la exgimnasta: “Te tienes que cuidar”.

Luego, fue el turno de Antonella Henríquez, a quien le contó el secreto en el oído. Inmediatamente, la joven se llevó sus manos a la boca y después abrazó a Roth. “Tengo que aperrar nomás y bailar, esto lo voy a subir cuando lo pueda contar”, dijo la bailarina.

Finalmente, en el último video aparece su coreógrafo Valentino Velarde, a quien sorprendió con la noticia en medio de un ensayo.

Se trata del tercer embarazo de Valentina Roth. En 2023, se convirtió en madre de Antonia, y dos años después dio a luz a Martina.

Revisa los videos acá: