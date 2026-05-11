La bailarina sorprendió con una sentida coreografía de En mi corazón vivirás de Phil Collins y aprovechó de contar sobre su tercer embarazo. “Sé que el jurado ya sabía; también mis compañeros, todos sabían”, reveló.

Tras una emotiva presentación en Fiebre de Baile, este domingo Valentina Roth impactó a los televidentes tras anunciar que está embarazada.

La bailarina sorprendió con una sentida coreografía de En mi corazón vivirás, la canción de Phil Collins para la película Tarzán. Al final de su performance, se proyectó una visual en la que aparecía una mujer con un bebé en su vientre.

“Hasta donde yo sé, esto no sólo es un homenaje a las mamás que nos están mirando”, dijo Diana Bolocco después de la presentación.

Ante esto, Roth explicó la elección de esta canción. “Gracias a la producción por dejarme bailar este tema. Lo escuché en todo el embarazo de mi primera hija, le ponía la música, se la cantaba y la hacía dormir todas las siestas con esa canción”, señaló.

“Tengo entendido que algo nos quieres contar”, indicó Bolocco. “Bueno… donde cabe uno, caben dos; y donde caben dos, caben tres”, respondió Valentina, dando cuenta de que espera a su tercer hijo o hija.





Vale Roth aclaró su futuro en Fiebre de Baile por embarazo

La participante reveló que tiene dos meses y una semana de gestación. “Feliz de contarlo acá porque es como mi casa. Sé que el jurado ya sabía; mis compañeros, todos sabían. Me han apoyado muchísimo”, comentó.

Asimismo, aprovechó las cámaras para aclarar cuál será su futuro en la competencia tras esta nueva etapa en su vida. “De repente pensé en renunciar, pero después dije por qué. Si muchas mamás trabajan, salen a trabajar con dos hijos y embarazadas“, señaló.

“Esto no es una enfermedad, estoy súper bien. Tengo mucha energía. Me estoy cuidando en los lifts, de no caerme. La producción también me está cuidando harto (…) Quiero escribir mi propia historia y no la escriban otras personas“, agregó. “No voy a renunciar, voy a seguir” , precisó Vale.

Se trata del tercer embarazo de Roth, fruto de su relación con su esposo Miguel de la Fuente. En 2023, se convirtió en madre de Antonia, y dos años después dio a luz a Martina.

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