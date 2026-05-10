Encuesta Criteria: Aprobación del pdte. Kast baja al 36% y desaprobación se mantiene en 51%

En esta ocasión se consultó sobre la ley de reconstrucción y los posibles beneficiarios con este plan que será votado en los próximos días.

Agenda Criteria publicó este domingo 10 de mayo los resultados de su última encuesta, en la que se consultó la opinión de la gente sobre la ley de reconstrucción impulsada por el Gobierno, la cual será votada en particular por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en los próximos días.

De acuerdo con el sondeo, la aprobación del presidente José Antonio Kast bajó dos puntos, llegando al 36%. Mientras tanto, la desaprobación del mandatario se mantuvo en 51%.

Manejo de situación de emergencia y proyecto de ley de reconstrucción

Esta nueva edición de la encuesta también abordó el camino que está tomando el Gobierno de JAK frente a “una situación de emergencia en distintas áreas del país”, a lo que el 37% encuentra que va por el camino “correcto”, mientras que la opción de un camino “incorrecto” bajó 3 puntos y llegó a 40%.

Respecto al proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el apoyo sumó 1 punto y quedó en 37%; algo similar ocurrió con quienes “no tienen una postura definida”, quienes subieron solo 2 puntos y se estacionaron en 33%. Sobre quienes están “en contra” del proyecto, estos bajaron 3 puntos y la cifra se fijó en 30%.

Al consultar particularmente sobre a quiénes beneficia esta ley, el 46% (-5 puntos) dice que a las grandes empresarias y personas de mayores ingresos, mientras que la opción de que favorecerá “la creación de empleo para la población general” disminuyó 2 puntos y quedó en 35%.